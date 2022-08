Waldbrände auf Rekordniveau​: Rund 700 000 Hektar in der EU verbrannt​

Rund 700 000 Hektar in der EU verbrannt

Zwei Löschhubschrauber bekämpfen einen Waldbrand in Bejís, nahe der spanischen Stadt Valencia. Foto: dpa/Rober Solsona

Brüssel Viele Länder der Europäischen Union haben diesen Sommer mit anhaltender Trockenheit und Hitze zu kämpfen. Die Folge: eine Vielzahl an Waldbränden. Welches Ausmaß diese angenommen haben.

Dieses Jahr sind bereits rund 700 000 Hektar Wald in der EU verbrannt - knapp zwei Mal die Fläche Mallorcas. Dies sei der höchste Wert zu dieser Jahreszeit seit der gemeinsamen Datenerfassung im Jahr 2006, teilte die EU-Kommission am Donnerstag mit. „Wir sind noch lange nicht am Ende“, sagte ein Sprecher der Brüsseler Behörde mit Blick auf die Waldbrandsaison. Bisher sei angesichts der Feuer das Katastrophenschutzverfahren der EU neun Mal von fünf Ländern aktiviert worden.