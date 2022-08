Einsatz in Monheim : Anonyme Bombendrohung an Gesamtschule - Polizei evakuiert Gebäude

Die Polizei ist im Einsatz. Foto: dpa/Friso Gentsch

Monheim Aufregung in Monheim am Freitagvormittag: Die Polizei ist am Sandberg im Einsatz und hat wegen einer anonymem Bombendrohung zwei Schulen evakuiert.

Wegen einer anonymen Bombendrohung wurde die Peter-Ustinov-Gesamtschule am Freitag, 12. August, evakuiert. Alle Schüler und Lehrkräfte haben das Gebäude sicher verlassen. Derzeit durchsuchen Einsatzkräfte das Gebäude.

Die Polizei spricht von einer „Gefährdungslage auf Grund einer anonymen Drohung an der Peter-Ustinov-Gesamtschule". Als Vorsichtsmaßnahme hat sich auch die Leitung der Grundschule am Lerchenweg entschieden, das Gebäude mit den Kindern zu verlassen.