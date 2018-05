Abgelehnter Asylbewerber setzt sich in Göppingen in Brand

Göppingen Ein Iraner hat sich am Dienstag vor den Augen von Mitarbeitern des Landratsamtes Göppingen in Brand gesetzt. Anscheinend hat er das aus Protest getan, weil sein Asylantrag abgelehnt worden war.

Anscheinend aus Protest gegen die Ablehnung seines Asylantrags hat sich ein Iraner am Dienstag vor den Augen von Mitarbeitern des Landratsamtes Göppingen selbst in Brand gesetzt. Der 35-Jährige erlitt nach Angaben der Polizei in Baden-Württemberg schwere Verletzungen. Aus dem Landratsamt hieß es, der Mann habe allem Anschein nach in der festen Absicht gehandelt, sich auf diese Weise das Leben zu nehmen.