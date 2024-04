Premierenfahrt in Baden-Württemberg Erster Mireo-Batteriezug geht in Fahrgastbetrieb

Vor fünf Jahren ist bei Siemens Mobiity die Entscheidung gefallen, den in Krefeld mit Erfolg produzierten Regionalzug Mireo als Hybridvariante mit Batterieantrieb zu fertigen. Am vergangene Montag ging das erste Exemplar in der Kreisstadt Ortenau im Regierungsbezirk Freiburg in den Fahrgastbetrieb. Seitdem sind die ersten vier Batteriezüge Mireo Plus B in Deutschland im regulären Fahrbetrieb. Den offiziellen Start markierte eine exklusive Eröffnungsfahrt von Offenburg nach Oberkirch und zurück, an der unter anderem der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann und zahlreiche geladene Gäste teilgenommen haben.