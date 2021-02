Nach Gerichtsurteil : Niederländische Regierung kämpft für Ausgangssperre

Die Anführer der Corona-Protestgruppe in den Niederlanden im Gerichtssaal. Foto: dpa/Remko De Waal

Den Haag Die nächtliche Ausgangssperre in den Niederlanden sorgt für viel Unmut bei der Bevölkerung. Ein Verwaltungsgericht hatte sie für unrechtmäßig erklärt. Jetzt setzt die Regierung viele Hebel in Bewegung, um sie weiter aufrecht zu halten.

Die niederländische Regierung setzt sich mit aller Macht sowohl im Parlament als auch vor Gericht für die Aufrechterhaltung der Ausgangssperre als Maßnahme gegen die Corona-Pandemie ein. Vor dem Berufungsgericht forderte der Anwalt des Staates am Freitag in Den Haag, dass das richterliche Verbot der Maßnahme aufgehoben werde. Die Ausgangssperre sei „dringend notwendig“, um die Verbreitung von Virus-Mutanten einzudämmen. Zugleich war die Erste Kammer des Parlamentes zu einer Dringlichkeitssitzung zusammengekommen, um über ein neues Notgesetz zu entscheiden. Das Urteil des Gerichts soll am 26. Februar bekannt gegeben werden.