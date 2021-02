Idee von Minister Spahn : Kassenärzte sehen Probleme bei Corona-Selbsttests

Ab dem 1. März sollen Selbsttests für alle in Apotheken erhältlich sein. Foto: dpa/Britta Pedersen

Düsseldorf Der Plan von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, bald Selbsttests für alle anzubieten, stößt bei den Kassenärzten auf Skepsis. Nun warnte die Bundesvereinigung vor einer möglichen Zulassung.

Der Vize-Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Stephan Hofmeister, warnt vor überzogenen Erwartungen an die Corona-Schnelltests zur Selbstanwendung. „Die große Schwachstelle der Laientests ist der Umgang der Menschen mit einem positiven Testergebnis“, sagte Hofmeister dem „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ (Freitag). Schon bei der Corona-Warn-App habe man feststellen müssen, dass viele Anwender ihr positives Testergebnis nicht eingeben, obwohl die Meldung völlig anonym sei.

„Es muss daher befürchtet werden, dass jemand, der sich selbst positiv testet, das Ergebnis für sich behält“, warnte Hofmeister. Denn andernfalls müsse er massive Nachteile in Kauf nehmen, wie etwa eine Quarantäne. „Die Laientests sind sicherlich eine gute Ergänzung in der Teststrategie, aber wir dürfen auch nicht zu viel Hoffnung in sie setzen.“