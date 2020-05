Kostenpflichtiger Inhalt: Kita-Erzieherin aus Düsseldorf berichtet : „Wir säubern Legosteine in der Waschmaschine“

Fatime Ajdini ist Erzieherin im Awo-Familienzentrum „Hokuspokus“ in Düsseldorf-Unterrath. Foto: Fatime Ajdini

Düsseldorf Die Kitas in NRW nehmen immer mehr Kinder in die Notbetreuung auf. Das stellt die Erzieher vor Herausforderungen. Fatime Ajdini berichtet von ihrem Arbeitsalltag aus dem Awo-Familienzentrum „Hokuspokus“ in Düsseldorf-Unterrath. Ein Protokoll.