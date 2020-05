Kindergärten in der Corona-Krise : So läuft die Notbetreuung in den Kitas

Meike Stoefken leitet den Pauluskindergarten in Voerde. „Man merkt deutlich, dass die Kinder ihre Freunde vermissen“, sagt sie. Foto: Pressestelle Bistum Münster

Voerde Arbeiten in Schichten, Kontakte vermeiden, Gruppen klein halten, Maskenpflicht für Eltern, aber das Spielen geht nicht auf Abstand: Die Notbetreuung in den Kitas stellt die Erzieher vor Herausforderungen.

Es ist still geworden in den Räumen der katholischen Kindergärten in Friedrichsfeld, Möllen, Voerde und Spellen. Gerade scheint die Sonne. Die Spielgeräte, die sonst bei gutem Wetter vom Nachwuchs belagert werden, stehen trotzdem einsam da. Regina Busch, als Verbundleiterin für alle vier Einrichtungen verantwortlich, sagt nachdenklich: „Bei den Eltern gibt es viel Akzeptanz und Verständnis für die aktuelle Situation. Sie greifen wirklich nur in Ausnahmefällen auf die Notbetreuung zurück. Wenn alle Eltern mit entsprechendem Anspruch die Notbetreuung nutzen würden, hätten wir eine Belegung von geschätzt 70 bis 80 Prozent.“

Aktuell wechselt die Belegung ständig. Einige Kinder werden nur tageweise betreut, andere an jedem Wochentag. Da kann es durchaus passieren, dass in einer Einrichtung nur zwei Kinder sind, während es in einer anderen um die 20 sind „Weitaus mehr als die zehn Prozent, die unser Familienminister für die Notbetreuung mal angepeilt hat“, stellt Regina Busch fest.

Bärbel Neubauer leitet die Kita St. Peter in Spellen. „Kinder brauchen dringend ihre Spielpartner“, sagt sie. Foto: Pressestelle Bistum Münster

Info Ideen für gemeinsame Freizeitgestaltung Beschäftigungstipps Wer vom Personal gerade nicht in der Betreuung vor Ort eingesetzt ist, kann trotzdem mitarbeiten, erklärt Verbundleiterin Regina Busch. Zum Beispiel würden für die Eltern zuhause Beschäftigungstipps zusammengestellt und auch Ideen für die gemeinsame Freizeitgestaltung geliefert.

Die Kitas planen alle Abläufe so gut es geht so, dass möglichst wenig Ansteckungsrisiken entstehen, erklärt sie. Etwa bei der Entscheidung, wie Betreuungsgruppen gebildet werden. „Wir setzen die Gruppen jetzt so zusammen, dass es möglichst wenig Kontakte gibt.“ Also: Geschwister, die man normalerweise aus pädagogischen Gründen getrennt unterbringen würde, werden zusammen betreut. Die Gruppen sollen so klein wie möglich sein, und auf so viele verschiedene Räume wie möglich verteilt. Für alle Menschen, die die Kita kurz besuchen, herrscht Maskenpflicht. Also für die Eltern beim Bringen und Abholen der Kinder oder für Handwerker zum Beispiel.

„Wir haben uns aber aus pädagogische Gründen sehr klar gegen das Tragen von Mund-Nasen-Schutz im Kita-Alltag entschieden“, macht Busch klar. Dass Kinder über Stunden nicht mehr in lächelnde Gesichter der Erwachsenen blicken sollten, sondern auf Masken, hielte man für falsch.

Überhaupt sei es nicht immer so einfach, den Spagat zwischen dem geltenden Abstandsgebot und den Bedürfnissen der Kinder zu meistern. „Die größeren Kinder verstehen das, und die meisten sind von ihren Eltern schon gut vorbereitet worden, aber den kleinen Kindern kann man das nicht vermitteln“, sagt sie. Und auch die „großen“ im Vorschulalter vergessen Abstandsregeln im Spiel. „Wenn die Vater-Mutter-Kind spielen, dann spielen die Vater-Mutter-Kind“, und zwar nicht in sicherer Entfernung zueinander. Sollen die Erzieher dann jedesmal reglementierend eingreifen? „Man steckt in einem Dilemma“, erklärt Regina Busch. Im Kita-Betrieb müssen die Kolleginnen und Kollegen immer wieder neu je nach Situation entscheiden.

Bärbel Neubauer, Leiterin der Kita in Spellen, macht noch auf ein anderes Problem aufmerksam: „Die Kinder brauchen dringend ihre Spielpartner.“ Ihre Kollegin Meike Stöfken hat schon beobachtet, wie Kinder, die nicht in die Notfallbetreuung gehen dürfen, zum Zaun der Einrichtung kommen, bemalte Steine oder Bilder ablegen. „Man merkt deutlich, dass die Kinder ihre Freunde vermissen“, berichtet sie. Die Situation sei zudem eine große Herausforderung für die Erzieherinnen und Erzieher. Sie arbeiten in einem Schichtsystem.

Die Idee dahinter: Sollte eine Schicht in Quarantäne müssen, können die nicht betroffenen Kolleginnen und Kollegen noch weiter für die Jungen und Mädchen da sein. „Wir geben unser Bestes“, betont Bärbel Neubauer.