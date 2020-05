RKI-Präsident Wieler : „Wir wissen, dass es mit großer Sicherheit eine zweite Welle gibt“

Berlin Das Robert-Koch-Institut beurteilt die Entwicklung der Infektions-Zahlen in der Corona-Pandemie positiv. Derzeit sei nicht mit Engpässen bei der Versorgung auf Intensivstationen zu rechnen. Das Institut rechnet jedoch mit einer zweiten Virus-Welle.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) sieht absehbar keine Probleme bei der Versorgung von Corona-Patienten in Deutschland auf Intensivstationen. „Bei der derzeitigen Dynamik, muss man deutlich sagen, werden keine Engpässe prognostiziert“, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Dienstag in Berlin. Die Voraussetzung, dass dies so bleibe, sei, dass die Zahl der Infektionen nicht weiter ansteige.