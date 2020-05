Technologie zur Kontaktnachverfolgung : Studie sieht breite Zustimmung für Corona-App

Kassel/Mannheim Fast drei Viertel der Deutschen würden einer Studie zufolge eine App zur Nachverfolgung von Corona-Infektionen nutzen. Die Einführung einer solchen App könnte sich daher positiv auf mögliche Lockerungen auswirken, so die Autoren der Studie.

In der deutschen Bevölkerung gibt es einer Studie der Universität Mannheim zufolge eine breite Unterstützung für eine Corona-App. Danach würden fast drei Viertel der Befragten eine solche freiwillige App zur Kontaktnachverfolgung bei Corona-Infektionen nutzen, teilte Alexander Roßnagel, Sprecher des Forschungsverbundes „Forum Privatheit“ der Universität Kassel, am Dienstag mit. Auf dem Blog des Forums ist eine Zusammenfassung der Studie veröffentlicht.

An der Studie nahmen in Deutschland 1033 Personen teil. Demnach würden knapp drei Viertel der Befragten in Deutschland die App auf jeden Fall oder wahrscheinlich installieren, unabhängig von Alter oder Geschlecht. Die breite Mehrheit der Befragten würde der Aufforderung der App nachkommen, sich in häusliche Quarantäne zu begeben, sollten sie in Kontakt mit einer infizierten Person gekommen sein. Für die meisten Befragten würde zudem die Bundesregierung in ihrem Ansehen steigen, sollte sie eine solche App einführen.