Zweifel an 2G plus : Schnelltests für Geimpfte sind nur bedingt zuverlässig

Düsseldorf Virologen weisen darauf hin, dass die Tests bei Immunisierten nur eine eingeschränkte Aussagekraft besitzen – oft ist die Viruslast nicht hoch genug. Überflüssig sind sie deshalb aber nicht. Das Paul-Ehrlich-Institut hat 122 Tests auf ihr Ansprechverhalten hin untersucht.

An der Uniklinik Heidelberg wurde in einer Studie untersucht, inwieweit Schnelltests zuverlässige Resultate liefern. Weil bei Geimpften und Genesenen die Viruslast generell geringer ausfalle, zudem langsam ansteige und schnell abfalle, würden bei ihnen die Tests schlechter ansprechen, erklärte Infektiologin Claudia Denkinger gegenüber dem SWR. Eine Früherkennung von Infektionen sei also schwierig. Allerdings würden Infektionen mit einer hohen Viruslast, die maßgeblich für eine Übertragung seien, durchaus erkannt. So erfüllen die Tests laut Denkinger dennoch ihren Zweck, indem sie die hochinfektösen Menschen auch unter den Immunisierten relativ konsequent herausfischen. Die Wissenschaftlerin empfiehlt daher, Geimpfte und Genesene regelmäßig zu testen, um so die Phase, in der eine Infektion schwer nachweisbar ist, so kurz wir möglich zu halten. Auch Drosten rät zu engmaschigen Tests, etwa in Betrieben, wo immer wieder dieselbe Gruppe getestet werden könne. Bei einem positiven Ergebnis müsste dann die gesamte Gruppe in eine Kurzquarantäne.