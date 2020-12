Seniorin überführt Betrüger in Bonn : Telefonbetrüger bieten „erstes Corona-Impfstoffpaket“ an

Telefonbetrüger bieten „erstes Corona-Impfstoffpaket“ an

Seniorin überführt Betrüger in Bonn

Die Betrüger stellten der Seniorin eine schnelle Impfung in Aussicht. Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer

Bonn Eine aufgeweckte Seniorin hat eine Bande von Telefonbetrügern überführt, die am Montag versucht hat, mit Aussicht auf eine schnelle Impfung Kasse zu machen. Als die Geldabholer an die Tür kamen, wurden sie von der Polizei empfangen.

Telefonbetrüger haben in Bonn versucht, mit der Aussicht auf einen Corona-Impfstoff Kasse zu machen. Der Fall habe sich am Montagnachmittag ereignet, berichtete die Polizei am Dienstag. Die Betrüger hätten eine Seniorin angerufen und sich als Mitarbeiter einer bekannten Impfstofffirma ausgegeben.