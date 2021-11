Zehntes Todesopfer : Neunjähriger stirbt nach Massenpanik bei Musikfestival in Houston

Houston Der Junge hatte seit dem tragischen Vorfall in Houston im Koma gelegen. Er ist das zehnte Todesopfer der Massenpanik beim Astroworld-Festival. Gegen den Veranstalter ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Gut eine Woche nach einer Massenpanik bei einem Musikfestival in Texas ist ein neun Jahre alter Junge seinen Verletzungen erlegen. Der Junge starb am Sonntag im Kinderkrankenhaus in Houston, wie ein Anwalt der Familie mitteilte. Das Kind hatte im künstlichen Koma gelegen, seit es bei der Massenpanik während eines Auftritts von Rapper Travis Scott am 5. November schwere Verletzungen erlitten hatte. Der Junge war das zehnte Todesopfer des Astroworld-Festivals.