Große Ticket-Nachfrage : Erste Headliner für San-Hejmo-Festival in Weeze bestätigt

Erste Headliner für San-Hejmo-Festival in Weeze bestätigt

Er gehört zu den Headlinern beim neuen Festival in Weeze: Marteria aus Rostock. Foto: dpa/dpa, ahe fgj

Weeze Die ersten Headliner für das Festival 2022 in Weeze stehen fest: Neben Marteria kommen auch Loredana, Felix Jaehn, Zoe Wees und Giant Rooks. Die Nachfrage nach Tickets für das Spektakel ist bereits groß.

Tja. Jetzt hat Felix Jaehn ein kleines Problem. Der DJ hat auf der Bühne immer wieder betont, dass Parookaville sein absolutes Lieblingsfestival ist. Jetzt tritt er auch bei San Hejmo auf. Wird das also sein neues Lieblingsfestival? Immerhin stehen hinter beiden Events die gleichen Macher. Vielleicht zieht sich der Star-DJ auch ganz einfach aus der Affäre und sagt: „Zu den Festivals in Weeze komme ich am liebsten.“