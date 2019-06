Häusliche Gewalt in Florida : Frau übergibt Schusswaffen ihres Mannes der Polizei und landet in Haft

Miami Eine 32-Jährige fürchtet, ihr Mann, von dem sie sich scheiden lässt, könnte seine Schusswaffen gegen sie und die Kinder einsetzen. Als sie die Waffen bei der Polizei abgibt, nehmen die Beamten die Frau wegen Diebstahls fest und inhaftieren sie sechs Tage lang.

Weil sie die Schusswaffen ihres mutmaßlich gewalttätigen Ehemannes der Polizei übergab, ist in den USA eine Frau festgenommen und des Diebstahls beschuldigt worden. Das Vorgehen der Polizei gegen die 32-jährige Courtney Irby im amerikanischen Bundesstaat Florida sorgte am Montag für Aufsehen und Empörung.

Die demokratische Regionalabgeordnete Anna Eskamani kritisierte das Vorgehen der Behörden am Montag scharf und rief die Staatsanwaltschaft auf, das Verfahren gegen Irby einzustellen. Die Frau habe die Hilfe der Polizei gesucht und sich und ihre Kinder schützen wollen, schrieb Eskamani in einem Brief an die Staatsanwaltschaft.