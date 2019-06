Rekord für die Geschichtsbücher : Atemberaubender Drahtseilakt 400 Meter über dem New Yorker Times Square

Nik und Lijana Wallenda auf dem Drahtseil über dem Times Square in New York. Foto: REUTERS/EDUARDO MUNOZ

New York Nik und Lijana Wallenda haben der langen Geschichte ihrer Artistenfamilie eine weitere Sensation hinzugefügt: Sie überquerten am Sonntagabend den New Yorker Times Square - auf einem Drahtseil, gespannt zwischen zwei Wolkenkratzern fast 400 Meter über dem Boden.

Beide gehören der siebten Generation der Familie an, die ihre Anfänge als Drahtseilartisten bis in die Zeiten Österreich-Ungarns 1780 zurückverfolgen kann. Unfälle und Todesfälle gehören dazu, und für Lijana Wallenda war es der erste Auftritt seit ihrem beinahe tödlich ausgegangenen Unfall 2017, bei dem sie sich fast jeden Knochen im Gesicht brach.

Nik Wallendas Drahtseilakte über die Niagarafälle, die Chicago Skyline und die Little Colorado River Gorge in der Nähe des Grand Canyon Nationalparks waren vom US-Fernsehen landesweit gezeigt worden. Er sei nervös, gab er vor dem New Yorker Gang zu. Denn er und seine Schwester gingen von entgegengesetzten Enden des Seils aufeinander zu, in der Mitte setzte sich Lijana auf das Seil und Nik stieg über sie.

Alles ging gut, der „Spaziergang“ wurde vom Fernsehsender ABC live gestreamt und Tausende Zuschauer beobachteten ihn auf dem Times Square.

Die Wallendas arbeiten grundsätzlich ohne Sicherheitsnetz. Die Stadt New York hatte ihnen aber zur Auflage gemacht, mit Seilen gesicherte Schutzwesten zu tragen.

Lijanas Unfall passierte vor zwei Jahren bei dem Versuch, den Guinness-Rekord für eine menschliche Pyramide mit acht Personen zu brechen.

