Rummel in Wülfrath : Zwölf Schausteller kommen zur Kirmes

Wülfrath Von Freitag bis Sonntag ist Kirmes auf dem Rathausplatz. Dort hat sie sich bewährt. Fünf große Fahrgeschäfte machen mit.

„Zunächst haben die Schützen das Fest organisiert. Dort war ich im Vorstand tätig. 2017, als die Schützen die Kirmes nicht mehr selbst betreiben wollten, ist Schausteller Walter Milz als Betreiber eingesprungen und ich blieb der Organisation treu.“ Verändert hat sich in den Jahren nicht viel. Dafür ist sie einfach von Grund auf zu beliebt, die Kirmes. Rund zwölf Schausteller werden auch in diesem Jahr wieder auf die Festfläche kommen. „Darunter fünf große Fahrgeschäfte wie beispielsweise ein Autoscooter, der Big-Wave, der Musik-Express und ein Kinderkarussell“, weiß Axel Paul.

Mit dem Bau des Angermarktes wurde die Schaustellerfläche in der Innenstadt zu klein, die Kirmes zog zum Rathausplatz. In den ersten Jahren wurde die Feier noch mit Festzelt vom Schützenverein Wülfrath 1929 betrieben. Der langjährige Schausteller Walter Milz sprang 2017 auf Bitten von Organisator Axel Paul ein.

Los geht es am 6. September um 14 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich durch Bürgermeisterin Claudia Panke. Danach darf ausgelassen bis 23 Uhr gefeiert werden. Mit Rabattgutscheinen möchte Axel Paul besonders die Familien zur Kirmes locken. 50 Cent Ermäßigung bekommen Gutscheininhaber bei den Fahrgeschäften. Diese Rabattmarken wurden vom Initiator bereits beim vergangenen Kindertrödel verteilt. „Weitere Gutscheine werde ich noch bei Kindergärten abgeben.“ Um den Geldbeutel zu schonen, gibt es aber am finalen Montag noch den beliebten Familientag. „An diesem Tag gibt es an allen Ständen deutliche Rabatte“, versichert Axel Paul, der die Kirmes seit Jahren für die Wülfrather Kinder am Leben erhält. „Ich organisiere die Kirmes ehrenamtlich in meiner Freizeit. Als sich 2017 zunächst kein Betreiber finden ließ, haben mich meine Enkel gebeten, mich für den Fortbestand der Kirmes einzusetzen. Wie kann man da als Opa abwinken?“, erinnert sich der achtfache Großvater.