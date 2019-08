Projekt für Wülfrath : Förderer für Unverpackt-Laden gesucht

Anne Schemann (links) und Cristin Prehn bitten um Finanzierungshilfe für ihren Unverpackt-Laden in der Wülfrather Innenstadt. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath Um ihre Idee umzusetzen, rufen die Wülfratherinnen über das Internet zur Mithilfe bei der Finanzierung auf.

Zurzeit gibt es kaum ein aktuelleres Thema als Klimawandel und Nachhaltigkeit. Vielen dauert es zu lang, bis die Politik etwas tut. Auch die Wülfratherin Anne Schemann und ihre Geschäftspartnerin Cristin Prehn aus Wuppertal wollen handeln und deshalb Ende des Jahres in der Innenstadt ihr Geschäft „Grünkorn unverpackt“ eröffnen – der erste Laden in Wülfrath, der unverpackte Lebensmittel anbietet.

Am Crowdfunding im Internet kann man sich noch bis 3. Oktober unter startnext.com/gruenkornunverpackt beteiligen.

Letztendlich habe die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg sie aufgeweckt, erzählen die beiden. „Sie hat recht: Wenn wir so weiter machen, machen wir die Welt kaputt.“ Nach ihrer Entscheidung, sich selbstständig zu machen, sei fast spontan die Idee entstanden, einen Zero-Waste-Laden zu eröffnen. „Ich glaube sogar, per What‘s App“, erinnert sich Cristin Prehn lächelnd an das Gespräch mit ihrer Partnerin.