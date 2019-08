Zusammenarbeit : Bergische Museen machen gemeinsame Sache

Wülfrath Der Arbeitskreis hat ein erstes gemeinsames Themenjahr auf den Weg gebracht: Elf Museen zeigen ein facettenreiches Angebot.

Auch Dr. Andreas Wallbrecht vom deutschen Werkzeugmuseum in Remscheid bestätigt, dass die dort gezeigte Ausstellung „Arbeit ist das Salz in der Suppe“ viele Menschen anlockt. „Man erlebt immer wieder Besucher, die dann auf Grund einer solchen Sonderausstellung kommen und sagen, ,ich wusste gar nicht, dass es dieses Museum gibt’.“

„Die Idee, dass wir alle ein gemeinsames Thema in zahlreichen Facetten präsentieren, animiert die Menschen, dann auch Tagesausflüge in 30 oder 40 Kilometer Entfernung zu machen“, hofft Gesamtkoordinatorin Dr. Katrin Hieke und präsentiert unter anderem die Veranstaltungen aus Solingen. „Das LVR Industriemuseum bietet eine Besucherwerkstatt für Familien und Schulklassen an, bei der sich jeder in der Metallverarbeitung ausprobieren und entfalten kann. Und Schloss Burg setzt sich ab Januar mit dem Thema ,Gastgewerbe’ auseinander, erzählt Geschichten vom munteren Treiben der Akteure im Gaststättenbereich.“