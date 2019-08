Glückwunsch : Wülfrather Ehepaar feiert die Diamant-Hochzeit

Wülfrath Helene und Hans-Jochem Rabenschlag sind 60 Jahre verheiratet und weichen sich nach wie vor nicht von der Seite.

Noch heute sind beide aktiv, machen täglich mit dem Auto Ausflüge in die nähere Umgebung, ins Neandertal, an den Baldeneysee. Ein langer Krankenhausaufenthalt liegt gerade hinter Helene Rabenschlag, noch ist sie ein wenig angeschlagen. „Er treibt mich an, muntert mich auf, reißt mich mit“, schwärmt sie und schaut ihn liebevoll an. Der 85-Jährige lächelt zurück. „Auch wenn es nicht so wirkt, aber auch wir hatten Auseinandersetzungen. Aber wir waren kompromissbereit, haben den anderen respektiert, und eins war für uns beide immer klar – im Streit gehen wir niemals abends zu Bett.“