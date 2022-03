Unfall in Wülfrath: Hoher Schaden durch Karambolage.

Wülfrath Wülfrath: Zwei Autos und ein Bus krachen ineinander. Es wurde niemand verletzt. Offenbar hat ein Beteiligter beim Abbiegen nicht aufgepasst.

Soviel weiß die Polizei bislang über das Unfallgeschehen: Gegen 13.35 Uhr fuhr ein 18-jähriger Wülfrather mit seinem türkisfarbenen Chevrolet Kalos über die Alte Ratinger Landstraße in Richtung „Zur Fliethe“. Offenbar wollte der 18-Jährige nach links abbiegen. Dabei soll er laut ersten Aussagen soll nicht auf vorfahrtsberechtigte andere Verkehrsteilnehmer geachtet haben. Prompt stieß sein Kleinwagen beim Abbiegen mit dem VW Golf eines 19-Jährigen aus Heiligenhaus zusammen, der just auf der Straße „Zur Fliethe“ unterwegs war.

Die Wucht dieses Aufpralls war so groß, dass es in der Folge zu einer Art Kettenreaktion kam. Der Wagen des jungen Wülfrathers wurde links vorn in die Front eines Rheinbahnbusses gedrückt, der in entgegengesetzter Richtung auf der Straße „Zur Fliethe“ unterwegs war. Zu diesem Zeitpunkt beförderte der Bus keinerlei Fahrgäste. Der Busfahrer kam mit dem Schrecken davon. So erging es laut Polizeibericht auch den beiden anderen, am Unfall beteiligten Fahrern.