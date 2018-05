Wülfrath: "Classic Brass" glänzt bei Konzert

Wülfrath "Viva la musica" in der Stadtkirche hätte deutlich mehr Zuhörer verdient.

"Viva la musica" - diesen Titel trug das Programm zu Recht, das die Truppe um Jürgen Gröblehner jetzt in der Stadtkirche hinreißend gestaltete. "Classic Brass" - also Blech(-blasinstrumente) zeigte sich abermals vom Feinsten. Von der Tuba über Posaune, Horn und zwei Trompeten - hier glänzte alles, nicht nur die Instrumente. So zogen frühere Könige und Fürsten ein, moderierte Jürgen Gröblehner humorvoll, denn die fünf Musiker gestalteten ihren Einzug in die Kirche zu den höfischen Klängen eines Rondeaus von Jean Joseph Mouret, einem französischen Barockkomponisten.