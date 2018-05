Wülfrath: Städtepartnerschafts-Verein ist gerettet

Wülfrath Wo der Nachwuchs fehlt, wird es für Vereine schwer, sich zu halten. Der Freundeskreis Städtepartnerschaften schaffte jetzt eine 180-Grad-Wende - kurz vor seiner Auflösung.

Der neue Hoffnungsträger des Freundeskreises heißt Arnaud Aumont und ist 33 Jahre alt. Aufgewachsen in der Normandie, lebt er seit zehn Jahren in Deutschland und seit sechs Jahren in Wülfrath. Von den Städtepartnerschaften seiner Wahlheimat habe er gewusst, sagte er, von dem Verein jedoch nicht. "Als ich dann von dem Verein und seinem Problem hörte, war ich sofort interessiert", erzählte er. "Ganz genau weiß ich noch nicht, was mich erwartet, aber ich habe Lust, die Arbeit hier weiterzuführen." Die Vereinsmitglieder bat er um Unterstützung bei seinem Anfang im Verein. Allein kann Aumont den Freundeskreis indes nicht leiten.