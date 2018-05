Wülfrath: Kradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Wülfrath Autofahrer übersieht aufgrund der tief stehenden Sonne die Yamaha beim Abbiegen.

Ein 60-Jähriger Motorradfahrer ist am frühen Sonntagabend bei einem Unfall in Wülfrath schwer verletzt worden. Gegen 18 Uhr beabsichtigte ein 23-jähriger Essener mit seinem Audi Q3 vom Silberberger Weg nach links in die außerörtliche Rützkausener Straße in Richtung Flandersbacher Straße abzubiegen. Dabei übersah der Autofahrer, nach eigenen Angaben durch die tief stehende Sonne geblendet, den von links kommenden vorfahrtberechtigten 60-jährigen Ratinger, der mit seiner Yamaha die Rützkausener Straße in Richtung Velbert befuhr.