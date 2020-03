Evangelische Kirchengemeinde Anrath-Vorst : Vier Säulen für das Gemeindeleben

Anrath Auf der außerordentlichen Gemeindeversammlung der evangelischen Kirchengemeinde Anrath-Vorst stellte das Presbyterium das neue Gemeindekonzept vor. Mit einem Vier-Säulen-Plan geht es weiter.

Das Ergebnis präsentierte Wolfgang Lahn vom Presbyterium jetzt in einer Gemeindeversammlung. „Wir haben lange beraten und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir die 50-prozentige Stelle in Vorst nicht für einen Pfarrer ausschreiben werden. Es ist mehr als unrealistisch, diese halbe Stelle besetzt zu bekommen. Stattdessen wollen wir auf ein verstärktes pastorales Team setzen“, informierte Lahn. In der Praxis soll es so aussehen, dass Pastor Martin Gohlke, der die Nachfolge von Kückes angetreten hat und die volle Stelle in Anrath innehat, auch Vorst mitbetreut.