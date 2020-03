Männergesangverein in Schiefbahn : „Cäcilia“ wird 175 Jahre alt

Schiefbahn Der Männergesangverein aus Schiefbahn blickt auf eine lange Geschichte zurück. Derzeit singen 18 Männer mit.

18 aktive Sänger sind derzeit im MGV Cäcilia. Der älteste wird bald 95, der jüngste ist 69 Jahre alt. Wer einmal in den Chor kommt, der bleibt, so scheint es, auch fast ein Leben lang dabei. Der 1943 geborene Manfred Esser zum Beispiel singt seit 1971 im MGV Cäcilia. Kennengelernt hat er den Chor damals bei Konzerten. Seit 1975 ist er Schatzmeister. Sein Lieblingslied? Schuberts „Im Abendrot“. Dieter Alberg singt seit 1988. Mit 40 Jahren ist er in den Chor eingetreten. Sein Berufsleben hat ihn sehr gefordert, die Chorproben boten ihm den erforderlichen Ausgleich. „Die meisten Kontakte“, sagt der in Düsseldorf geborene Alberg, „habe ich über den Chor gefunden.“ Er hat ein Lieblingslied, das er sich schon mal für die eigene Bestattung reserviert hat: Es ist Beethovens Hymne an die Nacht.