Willich : Begegnungsstätte ist zu, aber Einkaufsservice für Senioren

Willich Die Altenhilfe Willich hat bis zum 19. April alle Veranstaltungen abgesagt. Helfer werden noch gesucht.

Auch die Altenhilfe Willich reagiert auf die Ausbreitung des Coronavirus. Zum einen bleibt die Begegnungsstätte am Kaiserplatz 1 bis zum 19. April geschlossen. Zum anderen fallen alle Veranstaltungen der Altenhilfe ebenfalls bis zum 19. April aus. „Die Fahrt zum Haus der Geschichte in Bonn am 1. April wird nach Möglichkeit zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt“, sagt Rita Peitz, Geschäftsführerin der Altenhilfe Willich. Der neue Termin werde rechtzeitig bekannt gegeben. Bereits bezahlte Karten behalten ihre Gültigkeit. Sollte die Fahrt nicht nachgeholt werden können, wird der Kartenpreis erstattet.