Grefrath : Vereine organisieren Nachbarschaftshilfe

Grefrath/Willich In Grefrath haben sich Initiativen zusammengeschlossen, um ein Netzwerk der Hilfe aufzubauen.

„Grefrath steht zusammen“ ist ein Flugblatt überschrieben, das am vergangenen Samstag im Ort verteilt und ausgegeben worden ist. In der Niersgemeinde haben sich Initiativen und Vereine zusammengetan und ein Netzwerk von freiwilligen Helfern erstellt. Ziel ist es, all denjenigen in Grefrath, Oedt, Mülhausen oder Vinkrath zu helfen, die sich wegen der Corona-Pandemie in häuslicher Quarantäne befinden oder zu einer Risikogruppe von Menschen gehören, die derzeit besser keinen Kontakt zu anderen haben sollten, um sich nicht mit dem Coronavirus anzustecken. So heißt es in dem Flyer. „Wir wollen vor allem älteren Menschen helfen“, sagt Eckhard Klausmann, einer der Initiatoren und Ansprechpartner der Aktion.