Coronavirus : Plötzliche Rückreise aus dem Urlaub

Unfreiwillig musste Marga-Christa Treffer vom Großarltal in Österreich Abschied nehmen. Foto: Lydia Gappmaier

Anrath Für Marga-Christa Treffer fand der Österreich-Urlaub ein unerwartetes Ende. Aus neun Tagen wurden zwei. Die Anratherin musste das Salzburger Land aufgrund der Vorgaben zu Corona verlassen.

Auf dem Handy von Marga-Christa Treffer ist gerade eine SMS von ihrer Freundin eingegangen: „Ich wünsche dir noch schöne Tage in Österreich, das Wetter soll ja schön werden“, ist dort zu lesen. Wehmütig schaut Marga-Christa Treffer auf den Text. Denn mit Urlaub ist nichts mehr: Die Anratherin, die ins Großarltal in Österreich gereist war, ist nach nur zwei Tagen Urlaub wieder daheim – und das unfreiwillig.

Aufgrund der Entscheidung der Landesregierung Salzburg vom 12. März ist das Ski-amadé-Gebiet, zu dem auch die Skischaukel Großarltal-Dorfgastein gehört, geschlossen worden. „Das war ein richtiger Schock, als ich am Freitagmorgen zum Frühstück herunterkam und die Pensionsinhaberin Lydia Gappmaier mir sagte, dass ich abreisen müsse“, erzählt Treffer. Seit 43 Jahren fährt sie jedes Jahr in den Wintersport nach Großarl, wo sie immer in der Pension Unterkofler wohnt. So auch jetzt.

Info 25 Orte gehören zum Gebiet „Ski amadé“ Den Verbund „Ski amadé“ gibt es seit dem Jahr 2000. Er ist eines der größten Wintersportgebiete Europas. 270 Skilifte und 25 Ort­schaften gehören zu dem Gebiet, das in den österreichischen Bundesländern Salzburg, Steiermark und Oberösterreich liegt.

Als sie am Mittwochmorgen in den Zug nach St. Johann im Pongau stieg, konnte noch niemand ahnen, wie sich die Situation durch die Ausbreitung des Coronavirus entwickeln würde. Es gab keine Reiseeinschränkungen für Österreich, zudem fuhr Treffer nicht in das besonders betroffene Gebiet in Tirol. „Ich habe mich sehr auf meinen Urlaub gefreut, zumal ich mit den Pensionsinhabern und deren Familie seit Jahrzehnten befreundet bin“, berichtet Treffer.

Nach einem schönen Urlaubstag und gemeinsamen Stunden mit den Familien Gappmaier und Unterkofler war Schluss. Der Freitag stand schon ganz im Zeichen der Abreise, da die Anratherin ihr Zugticket umtauschen musste, und das geht in Großarltal nicht. Die Anratherin telefonierte mit ihrem Reisebüro, das die Bahnfahrt organisiert hatte, und erfuhr, dass sie ihr Ticket für die Rückreise umschreiben musste. Dafür galt es, ins rund 25 Kilometer entfernte Bischofshofen zu fahren, wo sich ein Bahninformations-Center befindet. „Lydia hat mich dorthin gefahren und dort mit mir zusammen alles für die Rückfahrt geregelt“, sagt Treffer. Man sei im Infocenter sehr nett und hilfsbereit gewesen, lobt die Anratherin. Bis auf die neue Platzkarte für 3,50 Euro fielen keine weiteren Kosten an.

Gappmaier selbst hatte erst in den Abendstunden des 12. März erfahren, dass alles geschlossen wird. „Um 21.42 Uhr ging bei uns in der Pension die Nachricht von Landeshauptmann Wilfried Haslauer per WhatsApp ein, dass die Beherbergungsbetriebe schließen müssen“, berichtet die Großarlerin. „In Abstimmung mit Vertretern des Tourismus haben wir entschieden, dass die Seilbahnen am Sonntag, 15. März 2020, abends auf Basis des Epidemiegesetzes geschlossen werden. Ebenso werden alle Beherbergungsbetriebe mit Ablauf Montag, 16. März 2020, behördlich geschlossen“, hieß es in der Kurznachricht.