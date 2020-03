Ungewöhnliche Idee beim SV Schermbeck : Konsolen sollen auf den Sportplatz locken

Schermbeck Der SV Schermbeck hat ein ungewöhnliches Konzept, wie Jugendliche sportlich aktiv werden können. Die „Ton-Stiftung-Nottenkämper“ fördert diese Idee. Auch ein Wanderweg profitiert von Nottenkämper-Zuschüssen.

Mit einem innovativen Ansatz versucht der SV Schermbeck Jugendliche von der Spielkonsole wegzuholen und auf den Sportplatz zu bringen. Am Dienstag stellte der SV Schermbeck bei einem Termin der Ton-Stiftung von Nottenkämper diesen Ansatz vor, für den er von der Stiftung Fördergelder erhält. Am Vereinsheim soll ein „Gamer-Raum“ entstehen – die Jugendlichen, die dort spielen, sollen dann Lust auf echten Sport bekommen, nicht nur auf E-Sport.

Gleich zwei Schermbecker Vereine haben am Dienstag einen Förderbescheid von der Stiftung Nottenkämper erhalten. Überreicht wurden die Förderbescheide von Hermann Hansen, dem Vorsitzenden des Vorstands der Stiftung, und von seinem Stellvertreter Heinz Rühl. Die im Sommer 2014 gegründete Stiftung, eine Initiative der Hermann Nottenkämper OHG, die im Gahlen-Gartroper Bereich seit den 80er-Jahren Ton abgräbt und die Gruben überwiegend mit Materialien der Deponieklasse 1 verfüllt, überreichte die einstimmig bewilligten Geldbeträge im Abrahamhaus des SV Schermbeck.



Das Gamer-Projekt Die Fußballabteilung des SV Schermbeck möchte den Förderbetrag für die Jugendbildung verwenden. „Jugendarbeit liegt uns sehr am Herzen“, sagte Thorsten Schröder als stellvertretender Vorsitzender der Fußballabteilung. 368 Jugendliche werden derzeit in 17 Jugendmannschaften betreut. Es geht uns darum, noch weitere Jugendliche zu motivieren, Fußball zu spielen“, beschrieb der Vorsitzende Michael Steinrötter das aktuelle Projekt im Bereich der Jugendbildung. Mit Sorge betrachte man die Entwicklung, dass Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren das Fußballspielen an heimischen Computern dem realen Spiel auf dem Sportplatz bevorzugten. Diese Altersgruppe will der SV Schermbeck nun direkt ansprechen. Ein Teilbereich des Abrahamhauses soll abgetrennt werden. Dort sollen die Gamer-Plätze eingerichtet werden. Die elektronischen Spiele sollen von zwei Trainern betreut werden, deren Aufgabe darin besteht, die Jugendlichen zu motivieren, nach dem E-Soccer-Spiel das dort Geübte auf dem Platz in einem realen Fußballspiel mitzuerleben.