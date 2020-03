Sprecherin des Seniorenbeirats : Trauer um die engagierte Weselerin Ursula Fricke (84)

Ursula Fricke, Vorsitzende Seniorenbeirat. Foto: Malz, Ekkehart (ema)

Wesel Ursula Fricke, Trägerin des Bundesverdienstkreuzes am Bande, stammte aus Düsseldorf. Am heutigen Dienstag findet ab 11 Uhr in der Gnadenkirche die Trauerfeier statt.

Soziales, Senioren, Sport: Diesen drei Sparten widmete sich die vielseitig engagierte Weselerin Ursula Fricke besonders. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist sie im Alter von 84 Jahren am 21. Februar gestorben. Am heutigen Dienstag findet ab 11 Uhr in der Gnadenkirche die Trauerfeier statt.

Ursula Fricke, Trägerin des Bundesverdienstkreuzes am Bande, stammte aus Düsseldorf. In Wesel, wo ihr 2014 verstorbener Mann Eberhard Fricke vor allem als Geschäftsführer des Evangelischen Krankenhauses im Licht der Öffentlichkeit gestanden hatte, setzte sich Ursula Fricke mehr als 30 Jahre an der Spitze des Vereins Information und Hilfe in Drogenfragen ein, in der Stadt schlicht als Drogenberatung bekannt.

Außerdem war sie ab 1997 ehrenamtliches Mitglied des Seniorenbeirates der Stadt Wesel und von 2001 bis 2010 dessen Vorsitzende. Die Arbeit des Beirates hat sie bis zuletzt unterstützt.

Fit hielt sich die leidenschaftliche Tennisspielerin Ursula Fricke im TC Rot-Gold Obrighoven, schaffte mit den Damen 50 im Jahr 2003 zum Beispiel die Rückkehr in die Zweite Verbandsliga.