Hohe Auszeichnung : Wehrchef mit Orden überrascht

Wesel Thomas Verbeet bekam das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber.

Einen sprachlosen Thomas Verbeet erlebt man selten. Freitagabend aber musste sich der sonst jeder Situation gewachsene Leiter der Rettungswache und der Freiwilligen Feuerwehr Wesel zunächst einmal sammeln. Er war völlig perplex. Denn am Ende der zahlreichen Ehrungen und Beförderungen bei der Jahreshauptversammlung der Wehr im Saal Schepers – alle Ausgezeichneten sowie Bürgermeisterin Ulrike Westkamp und Dezernent Klaus Schütze waren noch mit ihm fürs Gruppenbild auf der Bühne – stand der 53-Jährige überraschend selbst im Mittelpunkt. Kreisbrandmeister Udo Zurmühlen aus Hamminkeln hatte noch einmal kurz ums Wort gebeten, eine Laudatio vorgetragen und Verbeet mit dem Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber ausgezeichnet. „Alle waren eingeweiht, nur der Kommandant selber nicht“, schilderte Thomas Verbeet.

Er habe zwar ein Döschen in der Hand von Zurmühlen gesehen, sich aber zunächst nichts weiter dabei gedacht. Erst allmählich, so Verbeet weiter, sei ihm bewusst geworden, dass er selbst es war, von dem Zurmühlen da sprach und für den das Silberkreuz des Deutschen Feuerwehrverbandes gedacht war. Und als am Ende dann alle stehend applaudierten, sei er sehr gerührt gewesen. „Das bin ich so nicht gewohnt“, sagte Verbeet. „Es war eine schöne Überraschung.“