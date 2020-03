Hamminkeln Liberale : Silke Westerhoff (FDP) kritisiert Auswahl von Redner Markus Krall

Hamminkeln Mit Blick auf den Neujahrsempfang sagte die FDPlerin: „Wer sich nun über Krall entsetzt zeigt, der hätte wissen müssen, dass Tichy von ebensolchem Format ist.“

Mit Blick auf den Neujahrsempfang sagte die FDPlerin: „Wer sich nun über Krall entsetzt zeigt, der hätte wissen müssen, dass Tichy von ebensolchem Format ist.“ Den Verein Pro Mittelstand sieht sie in der Verantwortung, „bei der Auswahl der Gastredner wesentlich kritischer und bedachter zu sein, weil der Rahmen eines Neujahrsempfangs keine Möglichkeit einer öffentlichen Aussprache bietet“. Die FDP habe deshalb bewusst nicht an der Veranstaltung teilgenommen. Wenn sich CDU und Grüne, die teilnahmen, jetzt über den Redner echauffierten, sei das einer inhaltlichen Debatte über die Aussagen Kralls nicht dienlich und wirke aufgesetzt. Das erscheine wie „Symbolpolitik“, was wiederum der AfD in die Hände spiele. Bürgermeister Bernd Romanski erwähnt Silke Westerhoff übrigens nicht. Er war ebenfalls als Gast zu Pro Mittelstand gekommen, kritisierte anschließend Kralls Auftritt in einem Brief an den Verein.