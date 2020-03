Durchsuchungen in NRW-Städten : Razzien sollen sich gegen gewaltbereite Hooligans richten

Düsseldorf Die Polizei hat am Dienstagmorgen in sechs Städten in Nordrhein-Westfalen Dutzende Gebäude durchsucht. Die Razzia soll in Zusammenhang mit der Hooliganszene stehen.

Ein Polizeisprecher machte zunächst keine weiteren Angaben zu den Razzien und gegen welche Personen oder Organisationen sie sich richtete. Zunächst müsse abgewartet werden, bis die Einsatzkräfte die Gebäude gesichert hätten, sagte der Sprecher. Insgesamt seien 31 Objekte durchsucht worden, hieß es in einer Mitteilung - davon 20 in Oberhausen, sechs in Essen, zwei in Wesel sowie jeweils ein Objekt in Bochum, Borken und Duisburg.

Zuletzt gab es mehrfach Durchsuchungen, die sich gegen die Hooliganszene richteten. Auch die erneute Razzia soll sich nach Informationen unserer Redaktion gegen gewaltbereite Fußballanhänger richten. Die Polizei wollte dies weder bestätigen noch dementieren. Hintergrund ist ein Vorfall in Oberhausen im Oktober 2019: Am Bahnhof Oberhausen-Sterkrade hatte es eine Massenschlägerei von bis zu 100 Hooligans gegeben. Die Anhänger rivalisierender Fußballclubs, offenbar aus Oberhausen und Essen, waren vermummt und mit Stöcken aufeinander losgegangen. Ein Mensch wurde dabei verletzt.

Am Tag nach der Massenschlägerei hatte die Oberhausener Kriminalpolizei eine Ermittlungskommission eingerichtet, um die Hintergründe des Vorfalls aufzuklären und die Täter zu identifizieren. Kurz darauf gab es eine erste Razzia gegen die Szene.

(top/dpa)