Neue Anlage in Wegberg-Arsbeck : Boule soll Jung und Alt verbinden

Neue Anlage in Wegberg-Arsbeck

Arsbeck Der TC Grün-Weiß Arsbeck hat eine eigene Boule-Anlage fertiggestellt. Die neue Attraktion soll verschiedene Gruppen zusammenbringen. Weil es beim TC Grün-Weiß Arsbeck ein Flutlicht gibt, kann dort auch abends gespielt werden.

Wer an das Wurfspiel Boule denkt, hat wohl in der Regel eine Stelle im Park oder den letzten Urlaub am Strand vor Augen. Dass Boule aber statt im Gras oder Sand auch gleich neben Tennisplätzen bestens gespielt werden kann, beweist nun der TC Grün-Weiß Arsbeck.