12 Millionen Euro Gesamtkosten : Orstkern von St. Tönis wird umgestaltet

St Tönis Im Ausschuss für Stadtplanung wurde das Innenstadtkonzept für St. Tönis vorgestellt. Die Politik setzte durch, dass der Umbau von Altem Markt und Parkplatz Ringstraße Vorrang vor der Aufwertung von Brauerei- und Seulenhof haben soll.

Der Ortskern von St. Tönis soll an vielen Stellen attraktiver werden. Dazu steht seit einiger Zeit ein sogenanntes Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) im Raum, das der Stadt Landeszuschüsse aus einem Fördertopf beschert. Ein erster Entwurf wurde nun von einem Dortmunder Planungsbüro im Ausschuss für Stadtplanung, Raumplanung und Infrastruktur vorgestellt. 12,2 Millionen Euro sollen alle Maßnahmen insgesamt kosten, 40 Prozent, also knapp fünf Millionen Euro muss die Stadt Tönisvorst davon aus eigener Tasche zahlen.

Heidrun Sorgalla (UWT) kämpfte voller Leidenschaft dafür, den Parkplatz an der Ringstraße zuerst anzupacken, und zwar aus Klimaschutzgründen. Diese Steinwüste ist für sie mit verantwortlich dafür, dass im Sommer die Temperaturen im Zentrum von St. Tönis in die Höhe getrieben werden. „Wir alle haben den Bürgerinnen und Bürgern versprochen, etwas gegen die Hitze in der Innenstadt zu tun“, sagte Sorgalla. Volker König (Die Grünen) erinnerte daran, dass man bereits einen Beschluss für die Umgestaltung des Parkplatzes an der Ringstraße gefasst habe.