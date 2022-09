Beliebteste Radstrecke Düsseldorfs : Radfahrer können jetzt über den Rheinufer-Parkplatz fahren

Düsseldorf Die Rampe auf den Parkplatz unterhalb der Tonhalle ist eröffnet. Sie bietet eine schnellere Verbindung in Richtung Arena. Allerdings fehlt noch ein großes Stück der Strecke.

Eine neue Rampe führt den Radverkehr hinab auf den Parkplatz unterhalb der Tonhalle. Wer von der Altstadt aus in Richtung Arena unterwegs ist, kann jetzt auf Höhe der Oberkasseler Brücke abbiegen und unterhalb der Cecilienallee entlang des Rheinufers fahren. Diese in beide Richtungen befahrbare Strecke ist Teil der neuen Radleitroute Nord-Süd, die bis ins übernächste Jahr entstehen soll und Lohausen über eine durchgehende Verbindung mit dem Südring in Bilk verbinden soll.

Die neue Verbindung über den Parkplatz soll Radpendlern eine schnellere Route bieten und damit auch mögliche Konflikte oben an der Straße vermeiden. Kurz vor der Theodor-Heuss-Brücke bindet eine Straße diesen Weg an den Radweg in Richtung Arena an.