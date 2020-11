Ausschuss in Radevormwald : Lüftungsgeräte für Schulen kommen

In den Klassenräumen der Sekundarschule wird alle 20 Minuten stoßgelüftet. Doch nicht in allen Bereichen der Schulgebäude ist das möglich. Geräte sollen helfen. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Der Hauptausschuss stimmte auch für die Anschaffung von Trennwänden.

„Wir haben Kontakt zu Schulen aufgenommen und dabei erfahren, dass besonders der Schutz in Pausen- und Essensräumen aufgestockt werden muss. Filteranlagen und Trennwände an Doppeltischen würden die Kapazitäten in den Pausen erhöhen und Schüler schützen“, sagt Jürgen Funke. Raumluftfilteranlagen sollen in den Räumen zum Einsatz kommen, in denen nicht gelüftet werden kann und in denen sich die Schüler zur Nahrungsaufnahme aufhalten und dafür auch ihre Masken ablegen.