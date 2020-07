Außergewöhnliche Suche in Neuss : Bäckerei verspricht Schüler einen Brownie vor jeder Klassenarbeit

Tom wünscht sich für sein neues Schuljahr gute Freunde und gute Noten. Foto: BigB Brownie

Neuss In der vergangenen Woche hat die Brownie Bakery in Neuss einen Luftballon mit einem Zettel gefunden. Unterschrieben wurde er von einem Tom, der sich für sein neues Schuljahr neue Freunde und gute Noten wünscht. Die Bäckerei will helfen.

Also hat die Brownie Bakery eine Suchaktion gestartet. Auf Facebook veröffentlichten sie die unerwartete Luftpost: „Ich wünsche mir das ich in der 5ten Klasse gute Freunde und gute Noten kriege. Tom“ ist darauf zu lesen. „Ich vermute, dass Kinder der vierten Klasse in der Region Luftballons steigen gelassen haben und darunter auch Tom war“, erzählt der Inhaber

An einem roten Luftballon kam Toms Wunsch direkt vor die Ladentür der Neusser Brownie Bakery geflogen. Foto: BigB Brownie

Moritz Külgen. Da er sich selbst noch daran erinnert, wie aufregend ein Schulwechsel sein kann, haben er und sein Team beschlossen, dem kleinen Tom die Nervosität zu nehmen. Prompt haben sie ihm auf ihrer Facebookseite geantwortet: „Lieber Tom,gute Freunde hast du, denn das gesamte Big-B Team ist ab sofort immer für dich da“, schreiben sie. Dort darf er sich eine XXL-Tüte Brownies zusammenstellen. Und damit es auch mit den guten Noten klappt, soll er vor jeder Klassenarbeit einen kostenlosen Brownie als Nervennahrung bekommen. Mehr als 50.000 Mal sei der Beitrag angeklickt worden, erzählt Moritz Külgen, doch bislang habe sich der kleine Tom noch nicht gemeldet. „Der Ballon war mit Helium gefüllt, vielleicht kommt er auch nicht aus der näheren Umgebung“, sagt der Inhaber.

Nun hat die Brownie Bakery noch einen Finderlohn ausgeschrieben: Derjenige, der Tom kennt und zu ihnen in den Laden bringt, bekommt auch eine XXL-Box Brownies.