Lufthansa benennt Flugzeug um : Neuss verliert fliegenden Botschafter

Was hat Neumünster, was Neuss nicht hat? Nun, zum Beispiel einen Lufthansa-Jet, der als fliegender Botschafter mit dem Namen der Stadt unterwegs ist. Denn bei einem Werftaufenthalt in der slowakischen Hauptstadt Bratislava, so weiß der Fachjournalist Udo Lanz zu berichten, wurde der Airbus A 321-200 mit der internationalen Kennung D-AIDN, der im November 2014 den Namen „Neuss“ erhalten hatte, auf „Neumünster“ umlackiert. Das sei „aus arbeitstechnischen Gründen“ geschehen, erklärt Lufthansa-Sprecher Jörg Waber auf Nachfrage lapidar. Keine Details.