Selikumer Straße in Neuss : Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Neuss An der Selikumer Straße/Ecke Augustinusstraße ist es am Montag, nach Angaben der Kreispolizeibehörde kurz nach der Mittagszeit, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem Auto gekommen.

Ein 66 Jahre alter Autofahrer war auf der Selikumer Straße unterwegs, als von der Augustinusstraße kommend in Richtung Innenstadt plötzlich ein Radfahrer querte. Zeugen gaben der Polizei gegenüber an, dass der Autofahrer vorschriftsgemäß bei einer grünen Ampel in die Kreuzung einfuhr und der Radfahrer seinen Vorrang offenbar missachtete. Durch die Kollision mit dem Pkw stürzte der 84 Jahre alte Fahrradfahrer und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.