Alan Akin aus Neuss : Dönermann schreibt zweites Buch

Neuss Alan Akin (33) hat jetzt den nächsten Teil aus seiner Fantasy-Reihe „Aziz Askar“ veröffentlicht. Doch der Leiter des „Food Point“ arbeitet bereits an seinen nächsten Werken.

Trotz seines hohen Outputs: Hauptberuflich ist Alan Akin gar kein Schriftsteller – sondern Dönerverkäufer, er leitet nämlich den „Food Point“ in der Neusser Innenstadt. Ursprünglich hätte der zweite Teil aus seiner Fantasy-Reihe bereits im Dezember vergangenen Jahres erscheinen sollen, coronabedingt kam es jedoch zu einer leichten Verzögerung. Nun ist das Buch, das 136 Seiten hat und über den Verlag „twentysix“ veröffentlicht wurde, zwar bereits bestell-, aber noch nicht lieferbar – was sich nach Angaben des Neussers in der kommenden Woche ändern soll, wenn alles nach Plan läuft.

Auch im zweiten Teil geht es natürlich um den Hauptprotagonisten Aziz, der plötzlich im Dschungel aufwacht und realisiert, dass seine mysteriöse Zeitreise kein Ende genommen hat. Gerade noch im alten Indien , verschlägt es ihn in die Blütezeit der belebten Maya-Stätte, wo er zunächst auf friedliche Einwohner und alte Götter trifft, die ihn bei sich aufnehmen. Doch das anfängliche Idyll trügt. Mehr sei an dieser Stelle noch nicht verraten.

Schon in seiner Jugend hat Alan Akin im Imbiss seiner Eltern mitgeholfen, hatte seitdem verschiedene Jobs in der Gastronomie, doch erloschen ist seine Leidenschaft für die Literatur nie – im Gegenteil. Vielmehr reifte im Laufe der Jahre in ihm der Wunsch heran, selbst als Autor tätig zu werden und seine Fantasien zu Papier zu bringen. Ein Wunsch, den er schließlich in die Tat umsetzte – doch die Reihe „Aziz Askar“ soll nur der Anfang gewesen sein.