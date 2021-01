Aktuelle Zahlen : Drei weitere Corona-Tote im Rhein-Kreis Neuss

Rhein-Kreis Der Rhein-Kreis hat am Sonntagabend die aktuellen Corona-Zahlen veröffentlicht. Demnach gibt es drei weitere Todesfälle, die Infektionszahlen sinken jedoch.

(NGZ) Zwei Männer aus Neuss im Alter von 69 und 79 Jahren sowie ein 88-jähriger Mann aus Dormagen sind an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Damit steigt die Zahl der Todesopfer kreisweit auf 155 (Stand Freitag: 152). Das teilte der Kreis am Sonntag mit. Kreisweit ist aktuell bei 991 (1098) Personen eine Infektion nachgewiesen. Hiervon befinden sich 189 (179) in einem Krankenhaus. Kreisweit 8052 (7805) Personen sind wieder von der Infektion genesen. Von den derzeit mit dem Virus infizierten Personen wohnen 359 (438) in Neuss, 164 (170) in Grevenbroich, 135 (153) in Dormagen, 108 (109) in Meerbusch, 84 (78) in Kaarst, 64 (65) in Jüchen, 44 (49) in Rommerskirchen und 33 (36) in Korschenbroich.