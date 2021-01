Autovermietung Arndt : Neusser Lkw bringt Spenden in kroatisches Erdbebengebiet

Neuss/Düsseldorf Nach verheerenden Erdbeben in Kroatien hilft der Düsseldorfer Josip Vukoje mit Spenden vor Ort. Unterstützt wird er dabei von der Neusser Autovermietung Arndt, die ihm für den Transport einen Lkw zur Verfügung stellt.

Kurz vor Silvester hat ein verheerendes Erdbeben der Stärke 6,4 Teile Kroatiens erschüttert – vergangene Woche hat die Erde erneut stark gebebt. Das Epizentrum lag in der Region südlich der Hauptstadt Zagreb , nahe der Stadt Petrinja, die fast vollständig zerstört wurde. Schon direkt nach den ersten Beben hatte der Düsseldorfer und gebürtige Kroate Josip Vukoje, dessen Bruder in Petrinja lebt, zu Spenden für die Region aufgerufen.

Mit fünf Kleintransportern brachten Vukoje und seine Mitstreiter die Hilfsgüter in der Silvesternacht aus Düsseldorf in das Krisengebiet. „Wir haben so viel wie möglich in die fünf Fahrzeuge gequetscht. Mehr ging nicht“, erklärt der Kroate. Zwei Drittel der Spenden mussten deshalb in Düsseldorf bleiben – vorerst. Denn am Wochenende ist Vukoje ein zweites Mal nach Petrinja gefahren.