Stadtentwicklung in Neuss : Ein Zukunfts-Fahrplan für die Nordstadt

Nordstadt Der Zwischenbericht für das Konzept, wie die Nordstadt als Wirtschaftsstandort aufgestellt ist und welchen Verbesserungsbedarf es gibt, liegt vor. Ziel ist es, Betriebe und Arbeitsplätze vor Ort zu halten.

Es sind Zahlen, die zeigen, woran es hakt. Zehn Betriebe planen derzeit eine Veränderung ihrer Betriebsflächen in der Nordstadt, sechs von ihnen können dies nicht am derzeitigen Standort – und zumindest fünf planen in den nächsten Jahren eine Verlagerung ihres Betriebsstandortes. Da in der Nordstadt aber Flächen für eine Betriebserweiterung fehlen und es auch sonst in Neuss mit Gewerbeflächen eng ist, rücken als neue Standorte Grevenbroich und Kaarst in den Fokus. Das erklärte Stephan Gudewer vom Büro „Stadtguut“ jetzt im Ausschuss für Strukturwandel, Wirtschaft und Beschäftigung. Die Zahlen basieren auf einer Unternehmensbefragung, die der externe Dienstleister für das von der Wirtschaftsförderung beauftragte „Konzept zur Bestandserhaltung von Handwerks- und Kleinbetrieben und kulturellen Aktivitäten zur Vitalisierung der Nordstadt“ vorgenommen hat. Und vor allem: Sie alarmieren die Politik. Ziel ist es schließlich, die Unternehmen und damit auch die Arbeitsplätze bestenfalls am Standort, vor allem aber in Neuss zu halten.