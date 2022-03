Angebot für Kinder in Neuss : Neue Spielgeräte auf Spielplätzen

Der neue Turm auf dem Spielplatz an der Max-Ernst-Straße. Foto: Stadt Neuss

Neuss Zur Verbesserung und Ergänzung des vorhandenen Spielangebotes investiert die Stadt Neuss insgesamt rund 500.000 Euro in neue Spielgeräte auf den Kinderspielplätzen.

Aktuell laufen die Bauarbeiten für einen neuen Rutschenturm in der Grünanlage Im Wingert im Dreikönigenviertel. Das teilt die Stadt mit. Für das laufende Jahr sind darüber hinaus noch weitere Neuanschaffungen geplant.

Im Rahmen eines Gesamtprojektes werden zur Zeit an den Spielplätzen Daimlerstraße, Peter-Loer-Straße, Münchener Straße, Im Tal, Zypressenweg sowie Cranachstraße die Karussells und an der Schelmrather Straße, Aggerstraße sowie im Alten Stadtgarten die Schaukeln ausgewechselt. In den kommenden Wochen sollen an den Spielplätzen Glehner Weg, Kaster Straße, Deichstraße/Wahlscheider Weg, Röntgenstraße, Römerstraße/Weißenberger Weg, Neusser Weyhe I, Am Driesch, Stephanusstraße, Nierspark/Neißestraße und Itterstraße die Rutschen, die dort als nicht mehr verkehrssicher eingestuft wurden, gegen neue ausgetauscht werden.

Die generelle Auswahl der Geräte erfolgt laut Stadt individuell an den Standort angepasst und soll auch unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte ein möglichst vielfältiges Spielangebot bieten. Hierbei finden sowohl „Klassiker“ wie Schaukeln und Rutschen, aber auch aktuelle Neuentwicklungen Berücksichtigung. Ein Großteil der Maßnahmen aus dem 500.000-Euro-Paket ist laut Stadt zudem bereits umgesetzt worden. So ist im Februar am Kinderspielplatz Max-Ernst-Straße in Allerheiligen eine neue Großspielanlage in Betrieb genommen worden. Auf dem großen Hügel steht jetzt ein Rutschenturm, an den die vorhandene Röhrenrutsche angebaut wurde. Zum Aufstieg dient ein Balancierparcours, auf dem motorische Fähigkeiten sowie Geschicklichkeit trainiert werden können.

Auch die Kinder auf den Spielplätzen an der Chalonsstraße und an der Maastricher Straße können sich bereits über neue Spielmöglichkeiten freuen. Zudem sei das Spielgeräteangebot an den Kinderspielplätzen Römerstraße/Weißenberger Weg und an der Jakob-Weitz-Straße durch den Austausch des Hauptspielgerätes aufgewertet worden.

