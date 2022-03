Umfrage der Rheinisch-Bergischen Wirtschaftsförderung : Suche nach Fachkräften wird zum Kraftakt

Rhein-Berg Der RBW hat die Unternehmen im Kreis erneut nach ihrer wirtschaftlichen Situation befragt. Vielen Firmen sehen sich gut aufgestellt, eine großer Herausforderung sei jedoch die Fachkräftesicherung.

Die wirtschaftliche Situation der Unternehmen im Kreis scheint sich zu bessern. Dies geht aus einer Umfrage der Rheinisch-Bergischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (RBW) hervor, die zum dritten Mal während der Pandemie die Betriebe im Umland befragt hat. Fest steht jedoch auch: Einige Branchen sind immer noch stark betroffen. „Das ist an sich nichts Neues“, stellt Volker Suermann, Geschäftsführer der RBW fest. „Dass aber mehr als die Hälfte der Antwortenden ihre wirtschaftliche Situation als gut bis sehr gut einstufen, hat uns doch etwas überrascht“, sagt Suermann. Im Vorjahr lag diese Quote noch bei 20 Prozent.

Die größte Herausforderung für das Jahr 2022 sehen die Unternehmen im rheinisch-bergischen Kreis in der Fachkräftesicherung. Zwei Drittel aller Befragten sehen das so. Der RBW habe sich diesem Problem bereits angenommen. „Wir sind froh, dass wir im Frühjahr 2021 die Fachkräftekampagne ‚Kluge Köpfe arbeiten hier‘ starten konnten. So können wir zur Sichtbarkeit der Arbeitgeber in Rhein-Berg beitragen, oftmals die erste Hürde bei der Suche nach neuen Mitarbeitern“, berichtet Suermann.