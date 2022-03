Ernährung in Neuss : Was am besten in eine Brotbox gehört

Studenten der Hochschule Niederrhein zeigten im Romaneum, wie nachhaltig ein Mittagssnack sein kann. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Ein Projekt der Hochschule Niederrhein verbindet die praktische Arbeit des Ernährungsrates im Rhein-Kreis mit der Semesterarbeit von Studenten.

Etwas Leckeres auf den Tisch bringen, am besten aus saisonalen Produkten der Region, ist für immer mehr Menschen im Kreis das Ziel. Wie das besser umgesetzt werden kann, konnten Besucher am Samstag im Rahmen eines Aktionstages „Lecker auf den Tisch“ im Romaneum erfahren. Vorgestellt wurde ein Projekt des Ernährungsrates im Rhein Kreis Neuss mit Studierenden im Fachbereich Ernährungswissenschaften der Oecotrophologie der Hochschule Niederrhein.

Für die Beteiligten eine klassische Win-Win-Situation: Die Studierenden konnten ganz praktisch Rezepte auswählen, ausprobieren und als Präsentation in Form von Videos oder gestalteten Rezepten für die Website des Ernährungsrats aufbereiten. Die Ehrenamtlichen des Ernährungsrates bekamen wertvollen Input für ihre Arbeit. Der Ernährungsrat ist eine Initiative, die sich für nachhaltiges Essen und Trinken und mehr Wertschätzung für heimische Lebensmittel einsetzt und ist Mitglied von neuss agenda 21. Über verschiedene Kontakte kam das Projekt zustande, eine Gruppe aus sechs Studierenden konnte im Laufe des Semesters von der ersten Idee bis zum Aktionstag am Wochenende überlegen und planen. Am Ende entstanden Anregungen für regional und nachhaltig befüllte Brotboxen für Kinder oder das Büro.

Die Studierenden gaben Tipps für die moderne Gestaltung der Website des Ernährungsrates, präsentierten die Rezepte in neuem Layout und erstellten sieben Kochvideos, in denen gezeigt wird, wie ein leckeres Brot gemacht oder eine Bowl mit Kürbis vom ersten bis zum letzten Schritt zubereitet wird. Mit Ringlicht und Handy wurde in einer privaten Küche Videos erstellt und nachher bearbeitet. Für Gita Anandini ein spannender Lernprozess: „Wir haben jeweils einmal aufgenommen und mussten dann im Nachhinein einiges nachbearbeiten.“ Nach viel Studium im Homeoffice haben sie die Arbeit in Präsenz als Bereicherung empfunden. Auch Stefanie Herber sah in der Arbeit mehr als eine erforderliche Aufgabe im Verlauf des Studiums. „Die Zusammenarbeit mit den Kommilitonen hat wirklich Spaß gemacht, gemeinsam haben wir an den einzelnen Teilen gearbeitet und haben mit dem Ehrenamtlichen des Ernährungsrates einen guten Partner gehabt. Die Kooperationen auch mit der Verbraucherzentrale hat uns geholfen.“