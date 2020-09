Konstituierende Sitzung in Neuss : Michael Klinkicht bleibt Frontmann der Grünen-Fraktion

Konstituierende Sitzung in Neuss

Neuss Jenny Olpen und Susanne Benary komplettieren den Vorstand. Erste Sondierungsgespräche mit der CDU und der SPD hat die Fraktion bereits geführt. Weitere sollen folgen.

Die Grünen wollen wieder Verantwortung übernehmen. Mit dieser klaren Aussage endete am Montagabend die konstituierende Sitzung der neuen und auf acht Köpfe angewachsenen Ratsfraktion. Sowohl mit dem alten Koalitionspartner CDU als auch mit der erstarkten SPD seien bereits erste Gespräche geführt worden, berichtet der alte und auch neue Fraktionsvorsitzende Michael Klinkicht. Weitere seien aber dringend nötig, „um wirklich herauszufinden, mit wem wir unsere Forderungen am besten umsetzen können“.

Dabei können die Grünen ruhig hoch pokern, denn ohne sie ist – abgesehen von einer wenig wahrscheinlichen Koalition von CDU und SPD – im neuen Rat keine Mehrheit möglich. Über den richtigen Kurs soll am Donnerstag die Mitgliederversammlung beraten.

Als Grüne Inhalte, die in einer neuen Koalition berücksichtigt werden müssten, nennt Jenny Olpen, die am Montag in der Nachfolge von Ingeborg Arndt zur stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden gewählt wurde, „eine wirkliche Verkehrswende, mehr bezahlbaren Wohnraum“ und vor allem „echten Klimaschutz“.