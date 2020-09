Dietmar Maus aus Grefrath : CDU-Vorsitzender tritt nach internen Querelen zurück

Grefrath Am Tag nach der für seine Partei erfolgreich verlaufenen Stichwahl ist der Vorsitzende der CDU Grefrath, Dietmar Maus, von seinem Amt zurückgetreten.

Parteiintern hat sich diese persönliche Entscheidung des 57-Jährigen bereits abgezeichnet, er wollte sie aber vor der Stichwahl nicht öffentlich machen. Am Montag verbreitete Maus, der hauptberuflich als Polizeibeamter Behördenleiter in Krefeld ist, seinen Entschluss mit einer Stellungnahme. Maus war seit Oktober 2015 Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbandes Grefrath, zuvor war der Ratherr aus Oedt bereits stellvertretender Vorsitzender und Geschäftsführer der CDU-Ratsfraktion.

Auslöser für den Rückzug vom CDU-Vorsitz waren für Maus eigenen Angaben zufolge zwei Dinge. Er hatte seinen eigenen Wahlbezirk in Oedt bei der Gemeinderatswahl am 13. September denkbar knapp mit zwei Stimmen gegen Eckhard Klausmann von der Wählergemeinschaft GOVM verloren. Kurz danach hat die CDU-Ratsfraktion mit Christian Kappenhagen einen neuen Vorsitzenden gewählt. Die langjährige Fraktionsvorsitzende Wilma Hübecker war zur Wahl nicht angetreten. Im Vorfeld hatte es in der Fraktion Differenzen über den künftigen Kurs gegeben. Hübecker wollte keinen schnellen Wechsel, Kappenhagen schon. Der Wechsel an der Fraktionsspitze sei nicht nötig gewesen, beklagt nun Maus. „Ohne Not wurde eine wesentliche Garantin unseres Wahlerfolges – Wilma Hübecker – aus ihrer Rolle herausgelöst.“